Survivor tüm hızıyla sürüyor. Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Son olarak Survivor'a veda eden yarışmacı Gönüllüler takımından Fatih Kılıçarslan oldu. Peki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu? İşte 19 Mart 2023 Survivor son bölümde yaşananlar...