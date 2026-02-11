Survivor haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor'da 11 Şubat Çarşamba akşamı gerilim dolu anlar yaşanıyor. Serenay ve Nagihan arasında tansiyon yükselirken Engincan ve Bayhan yarışma sırasında tartışma yaşıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği haftanın 1. dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gecenin galibi ve eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Yarışmanın takipçileri, "11 Şubat Çarşamba Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Survivor'da yaşananlar...
SURVIVOR 11 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVIVOR 10 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. İki gününün sonunda durumu 2-0 getiren kırmızı takım büyük ödülün sahibi oldu.
SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?
Ilıcalı, ''Kazanan takıma havuz partisi veriyoruz. Canlı müzik, 2 öğün yemek, 2 öğünde de karnınız doyacak. Akşam da otelde kalacaksınız. Sabah kahvaltı veriyoruz. Masaj da veriyoruz'' ifadelerini kullandı.
SURVİVOR'DA SÜPER CEZA NEDİR?
Acun Ilıcalı süper cezaya ilişkin, "2 gün boyunca yarışıyorsunuz. Cezanız, arkadaşlar bu 2 günün sonunda kaybeden takımın evi yıkılacak. Kaybeden takımın barakası yıkılıyor. Dümdüz yapacağız, taş üstünde taş bırakmayacağız. Ama size şöyle bir jest yapacağız barakanın tabanı kalacak'' diye konuştu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunu kaybeden Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.