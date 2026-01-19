Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek Ünlüler ve Gönüllüler takımı, zorlu parkur ve hava şartları ile izleyici ile buluşacak. Rakibini puan üstünlüğü ile yenen taraf geceyi kayıpsız tamamlarken, kaybeden takım ise eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Ocak Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...