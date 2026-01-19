Habertürk
        Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı yeni bölümde dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlık oyununun hemen ardından ise 'Bil Bakalım' oyunu oynanacak. Kazanan takım ödülün sahibi olacak. Kaybeden taraf ise ceza ile karşı karşıya kalacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Ocak MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 19 Ocak Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Giriş: 19.01.2026 - 19:36 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:36
        Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek Ünlüler ve Gönüllüler takımı, zorlu parkur ve hava şartları ile izleyici ile buluşacak. Rakibini puan üstünlüğü ile yenen taraf geceyi kayıpsız tamamlarken, kaybeden takım ise eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Ocak Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden ilk isim Dilan oldu.

