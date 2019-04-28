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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Nisan Survivor erzak oyunu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Nisan Survivor erzak oyunu kim kazandı? soruları yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Survivor Türkiye Yunanistan'da bu akşam ilk erzak oyununda yarışmacılar mangal için yarıştılar. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunu her iki takım için de önem taşıyordu. İşte 27 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor

Survivor son bölümde iki takım da dokunulmazlık ve erzak oyunu için yarıştılar. Survivor erzak oyunu için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar mangalın keyfini çıkardılar. Diğer yandan Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için ter döktüler. Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte 27 Nisan Survivor son bölüm yaşananlar...

BÜŞRA İLE SABRİYE ARASINDA TARTIŞMA

Survivor Türkiye Yunanistan beyaz takımda Büşra ile Sabriye arasında tartışma yaşandı. Sabriye, Büşra'nın konsey hesabı yaptığını ve ikili oynadığını söyledi...

ATAKAN'DAN ÖZ ELEŞTİRİ

Survivor Türkiye Yunanistan'da son dönemde olayların merkezindeki isimlerden olan Atakan öz eleştiride bulundu. 'Benliğimi kaybettim' diyen Atakan en kısa sürede toparlanacağını söyledi.

SURVIVOR ERZAK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan erzak oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Survivor'da erzağı kazanan takım büyük moral toplayacaktı. Survivor 2019’da rekabet giderken artarken, siyah takım ve beyaz takım erzak oyunu için yarıştılar.

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 56. bölümünde erzak oyununu 10'a 4 siyah takım kazandı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’da siyah ve beyaz takım 27 Nisan 2019 Cumartesi günü dokunulmazlık için mücadele ettiler. İlk dokunulmazlık oyunu her iki takım açısından oldukça önem taşıyordu. Dokunulmazlık oyununda her iki takım kıyasıya mücadele ettiler.

Survivor 2019’un 56. bölümünde dokunulmazlığı 10'a 5 beyaz takım kazandı. 

 

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