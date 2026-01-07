Habertürk
        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ocak 2026 Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu, düelloya hangi yarışmacı gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği 3. son dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gecenin galibi ve eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, "7 Ocak 2026 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Survivor erkekler haftasında yaşananlar...

        Giriş: 07.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 07.01.2026 - 16:42
        1

        Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 erkekler haftasında oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar arasındaki gerilimi ortaya koyarken, kaybeden takımda eleme adayının belirlenmesiyle tansiyon yükseliyor. Survivor izleyicileri, haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve potaya giren ismi araştırıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? İşte ayrıntılar...

        2

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın 2. eleme adayı Bayhan oldu.

        3

        SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

        GÖNÜLLÜLER:

        Engincan Tura

        Eren Semerci

        Erkan Bilben

        Onur Alp Çam

        Ramazan Sarı

        Lina Hourich

        Gözde Bozkurt

        Nisanur Güler

        Başak Cücü

        4

        ÜNLÜLER:

        BAYHAN

        KEREMCEM

        SERHAN ONAT

        DİLAN ÇITAK

        SELEN GÖRGÜZEL

        MERT NOBRE

        MERYEM BOZ

        SEREN AY ÇETİN

