Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının cevabı belli oldu. Her hafta adada kalmak için yarışan Türk ve Yunan yarışmacıları bir kez da zorlu parkurda mücadele etti.

ACUN ILICALI'DAN SEDA'YA ÖVGÜ!

Survivor Türkiye Yunanistan 84. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Dimitra ile karşı karşıya gelen Seda performansı ile rakibinden sayıyı alan isim oldu. Acun Ilıcalı, "Seda'dan olağanüstü bir performans" diyerek yarışmacıyı tebrik etti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Siyah ve Beyaz takım havuz üzerinde bulunan bir parkurda dengede kalmak için uğraştı. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise 10'a 4 Siyah takım oldu. Siyah takım bir dokunulmazlık oyununu daha kazanırsa eleme Beyaz takım arasında gerçekleşecek.