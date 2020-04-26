Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Heyecanın katlandığı Survivor'da çeyrek finale kalmak oldukça önemli. Survivor son bölümünde yaşananlar haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık, önemli bir avantaj sağlıyor. Bu haftanın eleme adayları bu akşamki ve yarınki dokunulmazlık oyunun ardından belli olacak. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan takım da belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine giderek eleme adayını belirlendi. En çok oyu alan Yunus Emre ilk eleme adayı oldu.