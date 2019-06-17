"Bu kadar ilgi beklemiyordum"

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor'da Siyah ve Beyaz dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Kazanan ve kaybeden takım yarışma sonunda belli oldu.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyunu için Siyah ve Beyaz takımda yine heyecanlı bir bekleyiş vardı. Aileler ile mesajlaşmak olan iletişim ödülünğ kazanan erkeklerde Okay kadınlarda ise Seda oldu. Okay ödüle Sude'yi, Seda ise Bora'yı götürdü.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu Siyah ve Beyaz takım arasında gerçekleşti. Siyah takım 10-7 kazandı. Beyaz takım ise eleme adayını belirlemek için ada konseyine gitti.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Beyaz takım eleme adayını belirlemek için ada konseyine gitti. Eleme beyaz takımda bulunan Yunan yarışmacılar arasında gerçekleşti. Eleme adayları Afroditi, Nikos ve Kyriakos oldu.