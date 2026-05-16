SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor eleme adayı kim oldu?

İstanbul'da boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye attı!

İstanbul Maltepe'de yalnız yaşayan 68 yaşındaki İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'den uzun süre haber alamayan yakınları polise başvurdu. Yapılan soruşturmada kadının sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü, ardından cesedinin parçalara ayrılarak Kırşehir'de menfez yakınındaki boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisinin, kadının yaşadığı izlenimi vermek için apartmanın WhatsApp grubundan mesaj attığı belirlendi. Akıllara durgunluk veren olayın detayları haberimizde...