Survivor Duygu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl geçirdiği kaza nedeniyle Survivor'a katılamayan Duygu Serap Salman bu sene Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda mücadele ediyor.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Personel trainer olarak çalışıyor ve Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Altı yaşından itibaren sporla ilgilenen Duygu, çalışkan olması nedeniyle hemen hemen her sporla ilgilenmiş. Voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan.

Duygu Serap Salman iyi de bir dansçıdır ve sosyal medyada bu nedenle geniş bir takipçi kitlesi vardır. El becerilerine güvenen Survivor Duygu, birçok branşta başarılı olmanın dayanıklı, çözüm odaklı ve heyecanlı olarak kendini tarif ediyor.

Duygu Serap Salman ile ilgili araştırılan konulardan biri de evli mi sevgilisi var mı oldu. Tv8 izleyicileri, Survivor Duygu'nun hayatını daha yakından öğrenmek için, internetten 'Survivor Duygu bekar mı, sevgilisi var mı?' yazıp cevabını aradı. Survivor Duygu, erkek arkadaşı olduğunu belirtiyor.