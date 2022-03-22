Survivor All Star 2022'nin 21 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Programın 55. bölümünde, Survivor eleme adayı olan yarışmacı belirlendi. Yarışmayı büyük bir heyecanla takip eden seyirciler "Survivor eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorularına yanıt aradı. İşte, detaylar...