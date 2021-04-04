Survivor 2021'de Gönüllüler Ünlüler'i dokunulmazlık oyununda 10-6 skorla yendi. Oyuna Batuhan'ın takımına destek vermemesi ve Merve'nin bu duruma tepki göstermesi damga vurdu. Merve, Batuhan'ı çocuk gibi davranmakla itham etti. Batuhan ise arkadaşlarının onu seçmemesine alındığını söyledi. Ada Konseyinde ise tartışmalarda nedeniyle gerginlik yükseldi. Peki Survivor 2021 eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...