Survivor'da heyecan bu akşam dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarının belli olduğu anlarda doruğa çıktı. İşte günün yaşananları...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynadı. Batuhan ve Poyraz, Ayşe ve Berkay yarı finalde yarıştı. Poyraz Batuhan'ı eledi. Ayşe ve Berkay 2-2 beraberlikle yarışa devam ediyor. Berkay yarı finalde Ayşe'yi eleyerek Poyraz'ın rakibi oldu. Finalde Poyraz ve Berkay yarıştı. Berkay 5-2'lik skorla Poyraz'ı yendi. Dokunulmazlığı Berkay kazandı.

Eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı belli oldu. Berkay eleme adayı olarak Ayşe'nin adını söyledi. Ayşe Berkay'a, ''Berkay'ın içi rahat olabilir.'' cümlesiyle yanıt verdi.

Haftanın eleme potası şu şekilde oldu:

Batuhan

Aleyna

Ayşe