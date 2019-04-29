Survivor eleme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor'da sona yaklaşılırken gerilim ve hırsa daha da artıyor. Dün akşamki dokunulmazlık oyununun ardından bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonucunda 2 eleme adayı belirlendi. Survivor'a dair detaylar haberimizde.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün akşamki bölümünde dokunulmazlığı 10'a 5 beyaz takım kazanmıştı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda da kıyasıya rekabet vardı. Beyaz takım öndeyken siyah takım 8 - 8 beraberliğe getirmeyi başardı. Ancak Beyaz takım Büşra'nın Dalaka'ya karşı yarıştığı oyunda da sayıyı alarak 10 - 8 Beyaz takımı dokunulmazlığı sahibi yaptı. Dokunulmazlık sembolünü Beyaz Takım adına Seda aldı. Bu durumda bu haftaki eleme adayları Siyah takımdan çıktı.

HAFTANIN EN İYİLERİ KİMLER?

Survivor'da heyecan dolu bir hafta geride kalırken, Acun Ilıcalı takımlardaki en iyi yarışmacıları açıkladı. Türk yarışmacılardan Okay ve Seda, Yunan yarışmacılardan Panagiotis ve Dalaka haftanın en iyi yarışmacıları oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Beyaz takımın ada konseyinde yaptığı oylamada ilk eleme adayı Elphida olarak belirlendi. İkinci eleme adayı ise Siyah takımın yaptığı oylama sonucunda belirlendi. İkinci eleme adayı Siyah takımdan Spiros oldu. Sude'nin eleme adayı belirlenirken Dalaka'yı yazması dikkatleri çekti. Dalaka ne geçen sene, ne de bu sene hiç eleme adayı olarak yazılmamıştı. Sude ise Dalaka'nın eleme adayı olarak çıkmayacağını bildiği için Dalaka'nın bazı kararlarında duygusal davranmasını eleştirmek için yazdığını söyledi. Bu durum uzun tartışmalara neden oldu.