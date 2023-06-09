Survivor’da, dün gece Dominik Cumhuriyetin’de yapılan son oylamada adaya vedan eden isim Osman Can oldu. Yarı finalistler; Nefise, Ertuğ, Yusuf ve Özgür arasında yapılan oylamanın sonucu İstanbul’da belli olacak. İşte merakla beklenen Survivor 2023 final tarihi, nerede yapılacağı ve bilet fiyatlar…