Antrenörlerinin yönlendirmesi sonucunda atletizm ile tanışan Survivor Hikmet, Milli Takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan'ın da yardımıyla decatlon branşına yönelmeyi seçmiştir. Uzun seneler boyunca burada rekorları elinde bulunduran Survivor Hikmet, bu sürede geçilemedi ve şampiyon olmuştur. Bunun yanında hentbol, futbol, triatlon ve voleybol gibi branşlarla da ilgilenmiş olan Survivor Hikmet Tuğsuz, üniversitenin sonrasında da hem antrenörlük hem de sporculuk yapmaya devam etmiştir.