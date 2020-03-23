Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, Gönüllüler takımında da tartışmalar bitmiyor. Yasin ile yarışmacılar arasında gerginlik yaşandı. Öte yandan ilk dokunulmazlığı ünlülere kaptıran gönüllüler ikinci dokunulmazlık için kıyasıya yarıştı. İşte 22 Mart 2020 Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık için hız ve yetenek oyunu oynandı. Her iki takım da oyunda oldukça iddialı yarıştı. Ancak haftanın ikinci dokunulmazlığını 10'a 8 Ünlüler takımı kazandı.

Survivor'da ilk dokunulmazlığı da ünlüler kazanmıştı. Buna göre üst üste dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler adasında eleme heyecanı yaşanacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 22 MART 2020

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine gitti. Yarışmacılar arasında en çok oyu alan yarışmacı Ceyhun oldu.

Survivor eleme gecesi Salı günü gerçekleşecek.

SURVİVOR CEYHUN JAY UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu.

Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.