Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlanan yeni bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Ödül oyununu kaybeden taraf ceza aldı, kazanan takım ise ödülün tadını çıkardı. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 22 Ocak Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'da elenen yarışmacı...