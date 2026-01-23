Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Ocak Survivor kim elendi?
Survivor Ünlüler Gönüller'de heyecan ödül oyunu ile sürdü. Survivor'un yeni bölümünde çifte heyecan yaşandı. İlk etapta Gönüllüler ve Ünlüler takımı, ödül oyunu için karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise acil durum konseyinde eleme düellosu için oylama yapıldı. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Ocak Survivor kim elendi? " İşte 22 Ocak 2026 Perşembe Survivor'da ödül oyununu kazanan yarışmacı...
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlanan yeni bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Ödül oyununu kaybeden taraf ceza aldı, kazanan takım ise ödülün tadını çıkardı. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 22 Ocak Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'da elenen yarışmacı...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te ödül oyununu ünlüler takımı kazanırken, cezayı gönüller takımı aldı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
MasterChef eleme gecesinde Eren ve Erkan düelloya çıktı. Oylama sonucunda Erkan adaya veda eden isim oldu.