Survivor'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Ünlüler ve Gönüller takımı hafta boyunca dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için ter döktü. Kaybeden takımın eleme adayı çıkarırken bu akşam gerçekleşecek eleme konseyinde bir isim hayallerine veda edecek. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte 25 Ocak 2023 Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde...