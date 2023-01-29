Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak. Geçtiğimiz haftanın eleme adayları Yusuf Güney, Chaby, Aziz ve Aleyna olarak belirlenmişti. Oylama sonucu adaya veda eden son isim ise Gönüllüler takımından Aleyna olmuştu. Yarışmanın izleyicileri için Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte 29 Ocak 2023 Survivor eleme adayı ile ilgili bilgiler...