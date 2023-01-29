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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Ocak 2023 Survivor eleme adayı

Survivor dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu akşam da dokunulmazlık oyununu kazanmak ve eleme adayı çıkarmamak için kıyasıya mücadele veriyor. İşte 29 Ocak 2023 Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın ilk eleme adayı ile ilgili detaylar...

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  • Survivor kim elendi, kim gitti? 29 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

    Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak. Geçtiğimiz haftanın eleme adayları Yusuf Güney, Chaby, Aziz ve Aleyna olarak belirlenmişti. Oylama sonucu adaya veda eden son isim ise Gönüllüler takımından Aleyna olmuştu. Yarışmanın izleyicileri için Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte 29 Ocak 2023 Survivor eleme adayı ile ilgili bilgiler...
  • Survivor kim elendi, kim gitti? 29 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecek.
  • Survivor kim elendi, kim gitti? 29 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da 1. eleme adayı henüz açıklanmadı. Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından bir takım eleme adayı çıkaracak. Eleme adayı netleştiğinde haberimiz güncellenecek.
  • Survivor kim elendi, kim gitti? 29 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

    28 OCAK SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI VE NE ÖDÜL VERİLDİ?

    Survivor'da bu akşam kıyasıya süren mücadelede ödül oyununu kazananlar Ünlüler Takımı oldu ve pizza ödülünün sahibi oldular.
  • Survivor kim elendi, kim gitti? 29 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da eleme adayları çarşamba günü oynanacak haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrası kesinleşmesi ve elenen ismin perşembe günü gerçekleştirilecek eleme konseyinde açıklanması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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