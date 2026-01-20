Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim kazandı? 20 Ocak 2026 Survivor eleme adayı kim oldu, düelloya hangi yarışmacı gitti?

        Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği 2. son dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gecenin galibi ve eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, "20 Ocak 2026 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna cevap arıyor. İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 16:39 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:39
        1

        Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 yeni haftada oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar arasındaki gerilimi ortaya koyarken, kaybeden takımda eleme adayının belirlenmesiyle tansiyon yükseliyor. Survivor izleyicileri, haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve potaya giren ismi araştırıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? İşte bilgiler...

        2

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden isim Dilan oldu.

        SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

        GÖNÜLLÜLER:

        Engincan Tura

        Eren Semerci

        Erkan Bilben

        Onur Alp Çam

        Ramazan Sarı

        Lina Hourich

        Gözde Bozkurt

        Nisanur Güler

        Başak Cücü

        4

        ÜNLÜLER:

        BAYHAN

        KEREMCEM

        SERHAN ONAT

        DİLAN ÇITAK

        SELEN GÖRGÜZEL

        MERT NOBRE

        MERYEM BOZ

        SEREN AY ÇETİN

