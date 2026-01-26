Habertürk
        Haberler Bilgi SURVİVOR KİM KAZANDI? 26 Ocak 2026 Pazartesi Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu, hangi yarışmacı ceza aldı?

        Survivor'da kim kazandı? 26 Ocak 2026 Pazartesi Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Mavi, sarı ve kırmızı takım, Survivor'ın yeni bölümünde ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Ödül oyununu kaybeden taraf, soğan doğrama cezası ile karşı karşıya kaldı. Kazanan takım ise ödülün tadını çıkardı. Peki, "Survivor kim kazandı? 26 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi Survivor ödül oyununu kazanan takım...

        Giriş: 26.01.2026 - 20:24 Güncelleme: 27.01.2026 - 08:00
        1

        Survivor'da heyecan ödül oyunu ile devam etti. Yayınlanan son bölümde hatırlanacağı gibi ödül oyununu ünlülüler takımı kazanmıştı. Survivor'ın yeni bölümünde ise takımlar ödül oyunu için zorlu parkura çıktı. Kazanan taraf ödülün sahibi olurken, kaybeden takım soğan doğrama cezası ile karşı karşıya kaldı. Peki, "Survivor kim kazandı? 26 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu sarı takım kazandı.

        3

        SURVİVOR CEZA NE OLDU, KİM CEZA ALDI?

        Survivor'da ödül kadar cezanın ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor'da ödül oyununu kaybeden mavi takım soğan doğrama cezası ile karşı karşıya kaldı.

        4

        SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR!

        Survivor'a eski yarışmacıların da içinde bulunduğu Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra sarı takım olarak adaya dahil oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen son isim Erkan olmuştu.

