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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM KAZANDI? 4 Mart İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyununu hangi takım aldı?

        Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

        Survivor All Star'da heyecan iletişim oyunu ile devam ediyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen ödül oyununda, mavi ve kırmızı takım iletişim oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Ödül oyununu kazanan takım, sevdikleriyle iletişim kurabilecek. İkinci etapta ise heyecan yerini açık arttırmaya bırakacak. Yarışmacılar açık arttırmaya katılarak sevdiği yemeği almak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek Peki, "Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?" İşte 4 Mart Salı Survivor All Star iletişim ödülünü kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 20:37 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:35
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        Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta All Star ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek, diğer etapta ise açık arttırma oyunu oynanacak. Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle hasret giderebilecek. Peki, "Survivor kim kazandı? 4 Mart İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

        Survivor'da iletişim oyunu Gönüllüler takımı kazandı.

        3

        SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİM VAR?

        Sedat

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ? (3 MART)

        Survivor'da elenen yarışmacı Senem Genç oldu.

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