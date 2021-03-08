Survivor Melis kimdir? Survivor 2021 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımında mücadele eden Melis, yarışmalardaki performansı ile de beğeni topluyor. İşte Survivor Melis Sezer hakkında detaylar...

SURVİVOR MELİS SEZER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melis Sezer 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 27 yaşındaki genç sporcu Melis Sezer, Türk millî tenisçidir. Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

İstanbul'da yaşayan ve 1,68 cm boyunda olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.