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Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında? Survivor Merve Aydın estetikli hali

İlk olarak 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan ve 2015 ile 2018 yıllarında katıldığı Survivor yarışmasıyla iyice ünlenen orta mesafe koşucusu atlet Merve Aydın araştırılıyor. Bir dönem televizyon ekranlarının en çok konuşulan ismi olan Merve Aydın kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Survivor Merve Aydın estetikli hali

Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında? Survivor Merve Aydın estetikli hali

Seneler önce Survivor yarışmasındaki performansıyla sık sık gündem olan Merve Aydın sosyal medyanın en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Estetik yaptırdığı konuşulan Merve Aydın takipçileri tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada çok büyük bir takipçi kitlesi bulunan Merve Aydın kısa bir süre önce de anne olmasıyla gündeme gelmişti. Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Survivor Merve Aydın estetikli hali

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Orta mesafe koşan Türk atlet olan Merve Aydın 800 m. açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirdi.

MERVE AYDIN HAYATI

2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazandı. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçti.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle ( Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki Açıkhava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır.

MERVE AYDIN SURVİVOR DÖNEMİ

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

22 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. olmuştur.

2015 yılında ise Rexona reklamında oynamıştır. 15 Şubat 2018'de tv8'de all-star-gönüllüler konsepti ile başlayan Survıvor 2018'de All star takımında yer almıştır. 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir. 21 Ağustos 2019'da ''MERVE AYDIN SPOR OKULU'' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır.

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