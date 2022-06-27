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Haberler Televizyon Survivor ne zaman bitecek? 2022 Survivor finali ne zaman, hangi gün ve nerede yapılacak?
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Survivor ne zaman bitecek 2022? Acun Ilıcalı açıkladı: 2022 Survivor finali ne zaman yapılacak?

Survivor 2022'de son 5 yarışmacının kalmasının ardından final için heyecan iyice artmıştı. Bu akşam da oldukça önemli bir gecenin yaşandığı yarışmada Acun Ilıcalı'dan final gününe ilişkin önemli bir ipucu geldi. İşte Survivor 2022'nin bitiş tarihi ile ilgili detaylar...

Survivor ne zaman bitecek? 2022 Survivor finali ne zaman, hangi gün ve nerede yapılacak?

TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor 2022’de rekabetin her geçen gün daha kızışmasıyla birlikte final heyecanı da başladı. Survivor'da geriye 5 isim kaldı. İzleyiciler hangi yarışmacıların finale kalacağını merak ederken bir yandan da Survivor 2022 ne zaman bitecek araştırıyor.

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor All Star'da büyük finale kısa bir süre kala Acun Ilıcalı, sezonun bitiş tarihine yönelik açıklama yaptı.

Ilıcalı 23 Haziran Perşembe akşamı finalin tam 1 hafta sonra olacağını söyledi. Bu bilgilere göre Survivor All Star yarı finali 29 Haziran Çarşamba günü, büyük finali de 30 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

SURVİVOR'DA KİMLER KALDI?

En son Nagehan'ın elendiği yarışmada yarışmacı sayısı 5'e indi. Bu isimler Nisa, Hikmet, Ayşe, Adem ve Batuhan oldu.

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