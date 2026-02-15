Canlı
        Survivor ödül- ceza oyunu kim kazandı, ceza ne oldu? 15 Şubat 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu mu?

        Survivor ödül-ceza oyunu kim kazandı? 15 Şubat 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da 15 Şubat Pazar günü ödül-ceza oyunu gündeme geldi. Zorlu yarış sonucunda bir takım ödülün sahibi olacak. Kaybeden takım ise ceza alacak. Peki, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 15 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ödül oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...

        Giriş: 15.02.2026 - 18:41 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:41
        1

        Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ödül oyununa ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor 15 Şubat Pazar günü eleme adayı kim oldu, ödül oyunu hangi takım kazandı ve ceza ne?" soruları yanıtını arıyor. İşte 15 Şubat Pazar Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        2

        SURVİVOR 15 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Seda

        Seren Ay

        Deniz

        Meryem

        4

        SURVİVOR'DA KİMLER ELENDİ?

        Survivor'da Tuğçe ve Erkan sonrasında Doğuş adaya veda eden isim olmuştu.

        5

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.

