        Survivor ödül- ceza oyunu kim kazandı, ceza ne oldu? 9 Şubat 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu!

        Survivor süper ödül-ceza oyunu kim kazandı? 9 Şubat 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da 9 Şubat Pazartesi günü süper ödül-ceza oyunu gündeme geldi. Zorlu yarış sonucunda bir takım ödülün sahibi olacak. Kaybeden takım ise süper ceza alacak. Peki, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 9 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ödül oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...

        Giriş: 09.02.2026 - 17:36 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:26
        Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ödül oyununa ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor 9 Şubat Pazartesi eleme adayı kim oldu, süper ödül oyunu hangi takım kazandı ve ceza ne?" soruları yanıtını arıyor. İşte 9 Şubat Pazartesi Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        SURVİVOR 9 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu Ünlüler Takımı kazandı.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosunda Doğuş ve Can adada kalma mücadelesi verecek. Rakibine mağlup olan taraf yarışmaya veda edecek.

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak ve Doğuş.

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Barış Murat Yağcı, Osman Can Ural.

        SURVİVOR GEÇEN HAFTALARDA KİMLER ELENDİ?

        Survivor'da Tuğçe ve sonrasında Erkan adaya veda eden isim olmuştu.

