        Haberler Bilgi Magazin Survivor ödül oyunu kim kazandı? 27 Ocak Salı Survivor ödülü hani takım kazandı, ceza ne ve eleme potasına kim gitti?

        Survivor ödül oyunu kim kazandı? 27 Ocak Salı Survivor ödülü hani takım kazandı, ceza ne?

        Survivor 2026'da rekabet her geçen bölüm daha da sertleşiyor. Kırmızı, mavi ve sarı takımın karşı karşıya geldiği 27 Ocak 2026 Salı akşamı yayınlanan son bölümde, ödül oyunu nefes kesen anlara sahne oluyor. Kazanan takım avantaj elde ederken, mücadeleyi kaybeden ekip ise ceza ile karşı karşıya kalacak. İzleyiciler, ödülün hangi takıma gittiğini ve cezanın kime uygulandığını merak ediyor. İşte detaylar...

        Giriş: 27.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:43
        Üç takımın yer aldığı ödül–ceza konsepti Survivor 2026’da tansiyonu zirveye taşıdı. 27 Ocak Salı günü ekrana gelen son bölümde kırmızı, mavi ve sarı takım, ödül oyununu kazanmak için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Zorlu mücadelenin ardından bir takım sevinç yaşarken, diğer takım ceza alarak gecenin kaybedeni olacak. İşte Survivor’da son bölümde yaşananlar…

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklencektir.

        SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

        Survivor'a eski yarışmacıların da içinde bulunduğu Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra sarı takım olarak adaya dahil oldu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen son isim Erkan olmuştu.

