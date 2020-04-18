Survivor ödül oyununu kim kazandı? Soruları Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da bu akşam ilginç sahneler yer aldı. Acun Ilıcalı'nın Yasin'i ikaz etmesi, Sercan'ın ise Nisa'ya açılması olay oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu erzak içindi. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya mücadele etti. Ödül oyununu kazanan takım ise 10'a 4 Ünlüler oldu.

ACUN ILICALI'DAN YASİN'E SERT UYARI

Survivor 2020 Ünlüler ile Gönüllüler yeni bölümde Yasin, Evrim’e bağırınca Acun Ilıcalı’dan sert tepki aldı. 17 Nisan 2020 tarihli Survivor 49. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, erzak oyunu için kıyasıya mücadeleye başladı. Skor 2-2 iken Ünlülerden Yunus Emre ile Gönüllülerden Yasin parkura çıktı. Oyunu kazanmasına rağmen Yasin, Evrim’e yüksek sesle bağırması sonrasında Acun Ilıcalı’dan uyarı aldı. Acun Ilıcalı, “Programda bir kadına bu şekilde bağırılmasını kabul edemeyiz” diyerek Yasin’i uyardı.

SERCAN'DAN NİSA'YA AŞK İTİRAFI!

Ünlüler takımdan Sercan Yıldırım, ödül oyunu sonrasında Nisa'yı yanına çağırıp duygusal olarak bir şeyler hissettiğini ve kendisinin ne hissettiğini sordu. Nisa ise, "Arkadaş olarak görüyorum. Ersin abiyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Herkes eşit" diyerek Sercan'ın teklifini reddetti.

ACUN ILICALI'DAN SEMİH'E UYARI

Survivor Ekstra programında Sercan ile Nisa olayını eleştiren Semih'e Acun Ilıcalı'dan sert tepki geldi. Ilıcalı, Semih'e "Nisa genç bir kız. Kız kibarca Sercan'a olmayacağını anlatmış. Bu konunun konuşulmasını yanlış buluyorum. O kime aşık bu kime aşık şeklinde konuşulmasını istemiyorum. Nisa'nın bir ailesi var. Biz görüntüleri yayınladık ama bu konu ile ilgili detaylı konuşulmasını istemiyorum." dedi.