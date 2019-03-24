Survivor ödül ve dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Şeklindeki sorular Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Yarışmacılar bugün zorlu parkurda erzak ödülü ve dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Ödül oyununun ardından Türk takımı karıştı. İşte Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk oyun erzak ödülü içindi. Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları erzak ödülü için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım ise 8'e 10 Yunan takımı oldu. Ödül oyunun ardından adalarına dönen Türk takımında tartışmalar meydana geldi. Bora iyi olduğu yarışmalarda seçilmediğine sitem etti.

YUNAN TAKIMINDA TARTIŞMA ÇIKTI!

Survivor Türkiye Yunanistan Yunan takımında Spyros'un sakatlığı ile ilgili Tony'nin sözleri Dimitra'nın dikkatini çekti ve Tony ile arasında kısa süreli tartışma yaşadı.

BORA VE HİKMET ADADA YÜZLEŞTİ!

Erzak oyununda kaybeden Türk takımında oyuncu seçimleri ile ilgili yaşanan tartışmaların ardından Hikmet ve Bora adada yüzleştiler...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Cevabı belli oldu. Kaybeden takımdan bir kişinin veda edeceği Survivor'da Türkiye 4 Yunan Takımı 10 puanla öne geçerek ilk dokunulmazlık oyununu Yunan takımı kazandı. Türk takımının bir dokunulmazlığı daha kaybetmesi durumunda ada konseyine giderek eleme adayı belirleyecek.