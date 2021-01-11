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Survivor Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Sena Özdemir nereli? Biyografisi

TV8'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yarışması Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Gönüllüler takımında yarışan Sena Özdemir araştırılıyor. Survivor Gönüllüler Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli?

Survivor Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Sena Özdemir nereli? Biyografisi

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Takipçileri tarafından ilgiyle beklenen Survivor 2021'nin yarışmacıları belli oldu. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Survivor Gönüllüler Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli?

SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Sena Özdemir, 2001 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 19 yaşındaki Sena Özdemir'in babası Balıkesirli annesi ise Bulgaristan göçmeni.

Lise öğrenimini Atatürk Spor Lisesi’nde tamamlayan Sena Özdemir 10 yaşından beri atletizm yapıyor. 100-200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü var.

Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

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