Survivor 2021 ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminde.

Survivor 2021'e katıldığı andan itibaren uyum sağlayan ve dikkatleri üzerine çeken Sergen Bayar merak ediliyor. Peki Sergen Bayar kimdir? Survivor Sergen kaç yaşında? İşte Sergen Bayar'ın biyografisi...

SERGEN BAYAR KİMDİR?

Sergen Bayar, 1998'de Balıkesir doğdu. Sergen Bayar, Balıkesir Ayvalıklı. İstinye Anadolu Lisesi mezunu olan yarışmacı birçok spor dalı ile ilgilidir. Tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile ilgilenen dikkat çeken yarışmacı, sekiz sene amatör olarak tenis oynadı. Enkaspor'u lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bıraktığını belirten Sergen Bayar çok iyi derece yüzme biliyor.