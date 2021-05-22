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Survivor Steven kimdir? Survivor Steven Salam kaç yaşında ve nereli? Steven Salam 'ın mesleği

Heyecanla izlenen Survivor'ın dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Steven Salam merak ediliyor. Şimdiye dek oldukça başarılı bir performans gösteren Steven Salam ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte 'Survivor Steven kimdir?' Sorusunun yanıtı...

Survivor Steven kimdir? Survivor Steven Salam kaç yaşında ve nereli? Steven Salam 'ın mesleği

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan Steven Salam araştırılıyor. Survivor Steven Salam kimdir? Steven Salam kaç yaşında ve nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

WAKANDA FOREVER NE DEMEK?

Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

WAKANDA FOREVER NE ANLAMA GELİYOR?

Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları “Wakanda Forever” adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor. Survivor Steven yarışmada sürekli Wakanda Forever kelimelerini kullanmaktadır. Wakanda, dördü 10.000 yıl önce ilk Kara Panter'in yönetimi altında birleşmiş beş kabileden oluşur.

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