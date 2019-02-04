Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında ilk eleme adayları belli oldu. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan dün akşam ikinci bölümü ile ekranlara geldi. Oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden taraf Yunan takımı oldu. Her bölümde olduğu gibi yine bu bölümde de nefesler tutuldu ve kazanan takımın kim olacağı merak konusu oldu. Dün akşamki Survivor yarışmasında ödül ve dokunulmazlık ödülünü Türkiye takımı kazandı ve Yunanlılar adalarından gitmesini istediği kişilerin adını verdi. 3 Şubat Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında ise dokunulmazlık ödülü için mücadele veren iki takım yarışmayı kazanmak için kıyasıya yarıştı. Erkeklerde Türkiye, kadınlarda ise Yunan takımı başarılı çıktı. Türklerden Hikmet ise gecenin en başarılı ismi oldu.

SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN KİM KAZANDI?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan dokunulmazlık ödülünü kazanan takım Türkiye oldu. Yunanistan karşısında 10-8 skor elde eden Türkiye takımında galibiyeti Hikmet getirdi. Acun Ilıcalı, Türkiye takımını gönülden tebrik etti ve dokunulmazlık sembolünü Hikmet'e verdi. Yarışmanın önde gelen ismi Hikmet Tuğsuz, kazanmaya alışkın olduklarını söyleyerek iddialı bir açıklamada bulundu.

SURVİVOR 2019'DA ELEMEYE KALAN İSİM KİM OLDU?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında dokunulmazlık ödülünü kaybeden takım Yunan takımı oldu. Türkiye'ye 10-8 yenilen Yunan takımı arasında da gerginlik yaşandı. İlk ada konseyinde Yunan takımından bir kişi Salı akşamı Yunan halkının oylaması ile elenecek.

Survivor 2019'da elemeye kalan isimler ise şöyle; 7 oyla Yunanlı yarışmacı Loulieta ilk aday, ikinci eleme adayı ise Spyros, üçüncü eleme adayı ise Demi oldu.

ACUN ILICALI'DAN KÖTÜ HABER

Survivor 2019'un ilk ada konseyinde sunucu Acun Ilıcalı, yarışmacılara kötü haberi verdi. Survivor 2019 Yunanistan takımından Dimitri, geçirdiği bir kaza sonucu tedavi altına alınmıştı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Dimitri'nin yüksek ihtimalle yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI