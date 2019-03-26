Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında boy gösteren Büşra Yalçın vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Yarışmanın dışında özel hayatı da izleyicilerin merak konusu işte Büşra Yalçın ve hayatı...

Büşra Yalçın Kimdir?

Tokat doğumlu Büşra Yalçın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. İlkokul 4. sınıfta okul takımıyla başlayıp, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün idari menajerliğini yapıyor.