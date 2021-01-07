TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.İlk bölümüyle bu hafta yani 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelmesi beklenen Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban araştırılıyor. Survivor Ünlüler İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında ve nereli? İsmail Balaban hayatı, boyu, kilosu...

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki Türk pehlivan İsmail Balaban 1,8 m boyundadır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Bölümü’nü bitiren İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

İSMAİL BALABAN YAĞLI GÜREŞ BAŞARILARI

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

İSMAİL BALABAN NE ZAMAN BAŞPEHLİVAN OLDU?

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.