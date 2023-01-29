Survivor yedekleri arasında yer alan isimler belli oldu. Aleyna'nın adaya veda etmesinin ardından yedek yarışmacılar listesinden yarışmaya dahil olacak isim oylama sonucunda netleşecek. Programı takip eden izleyiciler "Survivor 2023 yedeklerden kim seçildi, hangi isim ana kadroya girdi?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 2023 Survivor yedekleri ve ana kadroya giren isim hakkında merak edilenler...