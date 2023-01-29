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Survivor yedek kadro belli oldu! 2023 Survivor hangi isimler ana kadroya geçti?

Survivor yedek kadrosu, programı takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Adaya veda eden son isim Aleyna olurken 2023 Survivor yedek kadroya dahil olacak isimler merak konusu oldu. Yapılacak oylamanın ardından yedekler arasından adaya katılacak isim belirlenecek. İşte, Survivor 2023 yedek yarışmacılar....

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  • SURVİVOR YEDEK KADRO belli oldu! 2023 Survivor yedek yarışmacılar kimler, hangi isimler ana kadroda?

    Survivor yedekleri arasında yer alan isimler belli oldu. Aleyna'nın adaya veda etmesinin ardından yedek yarışmacılar listesinden yarışmaya dahil olacak isim oylama sonucunda netleşecek. Programı takip eden izleyiciler "Survivor 2023 yedeklerden kim seçildi, hangi isim ana kadroya girdi?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 2023 Survivor yedekleri ve ana kadroya giren isim hakkında merak edilenler...
  • SURVİVOR YEDEK KADRO belli oldu! 2023 Survivor yedek yarışmacılar kimler, hangi isimler ana kadroda?

    SEÇİLEN 5 İSİM YARIŞMAYA DAHİL OLACAK!

    Ada konseyine çıkan on yedek yarışmacıdan 5 isim ünlüler ve gönüllüler takımına dahil olacak.
  • SURVİVOR YEDEK KADRO belli oldu! 2023 Survivor yedek yarışmacılar kimler, hangi isimler ana kadroda?

    OYLAMA DA KONSEYDE OLACAK

    Acun Ilıcalı yedek yarışmacılar hakkında yaptığı açıklamada, ''Yarın akşam (26 Ocak) TV8'de 23:30'da ada hayatı ve sonrasında ada konseyi olacak. Yedekler konseye çıkacak. 24 saat çekimleri olacak. Oylama da konseyde olacak, kazanan ve kaybedenler de belli olacak. Buradan 5 yarışmacı dahil olacak.'' ifadelerini kullanmıştı.
  • SURVİVOR YEDEK KADRO belli oldu! 2023 Survivor yedek yarışmacılar kimler, hangi isimler ana kadroda?

    SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

    Survivor yedekler, ada konseyinde gerçekleştirilen halk oylaması sonucu belli oldu. Yedek erkek yarışmacılar arasında; Kerem Tavşancı, Yaman Keleş, Yiğit İnandı, Batuhan Yeşilyurt yer aldı.
  • SURVİVOR YEDEK KADRO belli oldu! 2023 Survivor yedek yarışmacılar kimler, hangi isimler ana kadroda?

    Survivor yedek kadın yarışmacılar arasında; Özlem Kolukırık, Merve Yıldırım, Başak Şahin, Kardeniz Kılıç, Ebru Yurtseven, Nefise Karatay, Çağla Taşdelen gibi isimler yer alıyor.
  • SURVİVOR YEDEK KADRO belli oldu! 2023 Survivor yedek yarışmacılar kimler, hangi isimler ana kadroda?

    SURVİVOR YEDEKLERDEN HANGİ İSİM ANA KADROYA GİRDİ?

     Survivor yedeklerden ana kadroya dahil olan isim henüz belli olmadı. Yapılacak oylama sonucunda yedek kadrodan yarışmaya dahil olan isimler belli olacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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