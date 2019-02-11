İoulieta Kitrinou, bu sene ilk defa yapılan Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasında yer alıyor. Peki İoulieta Kitrinou kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte ayrıntılar...

İOULİETA KİTRİNOU KİMDİR?

İoulieta Kitrinou 26 yaşında ve Hios (Sakız adası) adasında yaşıyor. Model, aktris ve 100 metre koşu şampiyonu. Hios adasında turizmcilik yapıyor. İnatçı, kararlı ve hassas bir yapıya sahip. Daha önce Türkiye'de yaşamış ve çalışmış olması onun diğer Yunan yarışmacılar arasında en büyük avantajı olacak. Birçok Türk tanıması ve ayrıca Türk dilini konuşuyor olması Yunan takımına yardım etmesini sağlayacak.