“Su içmeniz gerektiği bilgisini muhtemelen binlerce kez duydunuz. Hatta su ile ilgili belki daha fazlasını da biliyorsunuz. Su, şüphesiz ki yaşam gücümüz. Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor ve kendi doğasında olduğu gibi her şeyin sorunsuz bir akış halinde olmasını sağlıyor.
Besinlerin sindirim ve emiliminden tutun da vücut ısısının ayarlanmasına kadar hayati görevleri üstleniyor.
Bir adım ötesini söylemek gerekirse, daha fazla su içmek, kilo verme hedefinize ulaşmanıza dahi yardımcı oluyor” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, daha önce duymadığınız yedi susuzluk belirtisini açıklıyor!
SİS BULUTU DOLU BİR BEYİN
Çalışmalarınızı bitirirken sorun mu yaşıyorsunuz? Bir şeyleri sürekli unutmaya mı başladınız? Belki de biraz su içmenin vakti gelmiştir. Suyun yaptığı en önemli şeylerden biri besin maddelerini taşımak ve toksinleri uzaklaştırmaktır. Yeterli sıvı almadığınız zaman bir miktar “acayip” hissetme durumları başlıyor.
Çalışmalar, hafif düzeyde dehidrasyonun baş ağrısı yaptığını, bilişsel performansı düşürdüğünü, yoğunlaşmayı zorlaştırdığını ve hafızada bozukluklara neden olduğunu söylüyor. Su için, beyninizdeki bulutlar dağılsın!
EGZERSİZ YAPMADA GÜÇLÜK
Egzersiz öncesi doğru olan her şeyi yaptınız ancak hala spor yaparken bir karmaşa hissediyorsanız büyük bir bardak suya ihtiyacınız olabilir. Araştırmalar dehidrasyon durumunun, atletik performansı etkilediğini vurguluyorlar.
Bu da spor sırasında yorgunluğun artması, dayanıklılık ve motivasyonun azalması, harcanan eforun artması anlamına gelebilir.
Vücuttan yüzde 2 ya da 3’lük bir sıvı kaybının, egzersiz performansını önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir. Akılda tutulması gereken bir başka nokta ise kas, kemik ve organlarımızın da sudan oluştuğu. Dehidrasyon durumunda egzersiz yapmak bu nedenle yaralanmalara yol açabilmektedir.
HUYSUZLUK
Can sıkıcı olaylar, sinirli oluşunuzun tek nedeni olmayabilir. Yapılan bir araştırmada, hafif dehidrasyonun hem dinlenme hem de egzersiz sırasında ruh halini olumsuz etkilediği bulunmuş. Su yudumlayıp, daha çok gülümseyin!
KABIZLIK
Bağırsaklarımızda yiyecek taşımada etkili tek faktörün lif (posa) olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yapılan bir çalışmada, düşük lif ve su tüketimi ile kabızlık sıklığı arasında ilişki bulunmuştur. Düzenli çalışan bir sindirim sistemi için sürahinizi sık sık doldurmayı unutmamalısınız.
DUDAKTA ÇATLAMA
Kuru, çatlamış dudakların tek nedeni soğuk/sıcak havalar değildir. Vücudunuzdaki sıvı düzeyi yeterli olmadığında sıvılar dudaklarımız gibi hayati olmayan organlardan uzaklaştırılıp kalp ve beyin gibi önemli organlara taşınır. Sonuç? Çatlak dudaklar…
BAŞ DÖNMESİ
Başınız döndüğünde yahut baygın hissettiğinizde ilk olarak kan şekerinizi toparlamak için bir lokma bir şeyler yemeye yöneliyor olabilirsiniz.
Baş dönmesi, artan güçsüzlük hissi, solunum zorluğu gibi belirtiler hipoglisemi (kan şekerinin normalden düşük olması) ve susuzluk için ortak belirtilerdir. Ancak artık bir lokma çikolatadan önce su içmeniz gerektiğini düşünmelisiniz. Birçok kişinin aç hissettiğinde, aslında susamış olduğunu biliyor muydunuz?
HATALI ARABA KULLANMA
Hafif susuzluk durumunun dahi daha fazla sürüş hatasına neden olabileceği bulunmuştur. Dehidrasyonun araba sürerken ki etkileri, uykusuzluk veya kandaki yüzde 0.08’lik alkol düzeyine benzer bulunmuştur!
Özetle su; vücudumuz için elzem maddeler listesinin en başında yer alan yaşam kaynağımızdır. Kilonuz başına içeceğiniz 30 ml su (70 kg birey için ortalama 2100 ml anlamına gelir) gün içinde yeterli su alımınızı sağlayacaktır.
Bu hedefi yakalamayı 500 ml suyu bir andan içmek şeklinde değil, gün içine yayılır biçimde, saat başı 1 bardak su içmek gibi, yapmanız gerektiğini unutmayın.
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