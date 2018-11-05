Susadığınızda vücudunuzda neler oluyor?

“Dehidrasyon” daha anlaşılır ifadeyle “susuzluk” olarak nitelendirdiğimiz durum sadece ağzımızın fazlaca kuruduğunu hissettiğimiz, bize su içme isteğini en üst seviyede yaşatan durumdan ibaret değildir. Hatta su içme isteğimiz bize aslında vücudumuzun verdiği son ve en etkili uyarıdır. Susamışlık hissiniz varsa bilmelisiniz ki vücudunuz bu histen çok daha önce susuz kalmaya başlamıştır. Tüm bu olayların arka planında vücudunuzda gerçekleşen, belki susuzlukla bağını henüz keşfedemediğiniz 7 sinsi susuzluk bulgusunu öğrenmeye hazır mısınız?