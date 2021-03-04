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Sussex Düşesi, İngiltere Kraliyet Ailesi'ni 'sürekli yalan haber üretmekle' suçladı

Geçen yıl Kraliyet görevlerinden çekilerek ABD'ye göç eden Kraliçe İkinci Elizabeth'in torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile Saray arasındaki çatışma sertleşirken, gözler hafta sonunda yayınlanacak Oprah Winfrey röportajına çevrildi

Sussex Düşesi, İngiltere Kraliyet Ailesi'ni 'sürekli yalan haber üretmekle' suçladı
Prens Harry ve Meghan Markle ile saray arasında 'bıçaklar çekildi'
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BBC TÜRKÇE
- Reuters
Sussex Düşesi Meghan Markle

İngiltere Kraliyet Ailesi ile, Kraliçe İkinci Elizabeth'in torunu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle arasındaki çatışma iyice sertleşmiş görünüyor.

Markle, Saray kendileri hakkında "sürekli yalan haber üretmeye devam ederse", kendisi ve Prens Harry'nin de sessiz kalmasının beklenemeyeceğini söyledi.

BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond son gelişmeleri, Sussex Dük ve Düşesi ile Saray arasında "Bıçaklar çekildi" diye yorumluyor.

Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in şovuna konuk olan Harry ve Meghan'ın ABD'de Pazar, İngiltere'de Pazartesi günü yayımlanacak olan söyleşisi büyük merakla bekleniyor.

Söyleşiden bugün yayımlanan bir klipte, Meghan Markle'a, Saray'ın, onlar hakkında "kendi gerçeklerini anlatmasına" göstereceği tepki hakkındaki hissiyatı soruluyor.

Markle bu soruya "Bir şeyleri kaybetme riski varsa ... zaten çok şey kaybedildi" diye cevap veriyor.

Söyleşinin yayımlanacağı Amerikan CBS televizyonu tarafından daha önce yayınlanan bir klipte de Prens Harry Meghan'ın, annesi Galler Prensesi Diana ile benzer bir muameleye maruz kaldığını söylüyordu.

Bu söyleşinin kaydından sonra Saray, medyada yer alan Sussex Düşesi'nin Kraliyet personeline kötü muamele ettiği iddiaları hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Oprah söyleşisinde neler var?

Hafta sonunda yayımlanacak olan Oprah Winfrey söyleşisinde Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın, görevlerinden çekilip Kuzey Amerika'ya göçmeden önce Kraliyet Ailesi içerisinde yaşadıklarıyla ilgili bir çok detayın yer alması bekleniyor.

CBS televizyonu tarafından yayınlanan 30 saniyelik tanıtım klibinde, Winfrey Düşes'e "Sarayın sizin bugün gerçekleri anlattığınızı duyacak olması konusunda neler hissediyorsunuz?" diye soruyor.

Meghan Markle da "Şirket (Konuşma dilinde Saray'ı kastederek) hakkımızda sürekli yalan haber üretilmesinde aktif bir rol oynuyorsa, bunca zaman sonra, bizden hala nasıl sessiz olmamızı bekleyebilirler, bilmiyorum" diye yanıt veriyor.

Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan Markle, 2020 yılının Mart ayında Kraliyet'in üst düzey mensuplarının üstlendiği görevlerinden çekildiler ve şu anda ABD'nin California eyaletinde yaşıyorlar.

Bir yıl sonra Saray da, Dük ve Düşes'in Kraliyet görevlerinden çekilişinin kesinleştiğini, artık geri dönmeyeceklerini açıklamıştı.

'Kişiliğine saldırı'

Meghan Markle hakkında, Saray personeline kötü muamele ettiği iddiaları, Oprah Winfrey ile yapılan mülakatın duyulmasından sonra yayımlandı.

İngiliz Times gazetesinde Çarşamba günü yayımlanan habere göre Düşes hakkındaki iddialar 2018 yılının Ekim ayında gündeme geldi.

O sırada Prens Harry ve Meghan Markle yeni evlenmişler ve Kensington Sarayı'nda yaşamaya başlamışlardı.

Gazete tarafından yayınlanan sızdırılmış bir e-posta, Meghan Markle'ın bu dönemde iki asistanını uzaklaştırdığı ve üçüncü bir personelin kendisine güvenini sarstığını iddia ediyor.

Kraliyet mensuplarının yanında çalışan kişilerin istihdamından sorumlu Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Times gazetesinde yer alan iddialardan "açıkçası çok kaygı duyduğunu" kaydeden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Kraliyetin yaşadığı mekanlarda yıllardır 'Onurlu Çalışma Koşulları' politikası uygulanmaktadır ve işyerinde zorbalık ya da tacize hoşgörü gösterilmez, gösterilmeyecektir" denildi.

Açılan soruşturma kapsamında Kraliyet ailesi için daha önce çalışmış ve halen görevde olan personelin Meghan Markle ile birlikte çalıştıkları döneme ilişkin gizli ifadelerinin alınacağı bildiriliyor.

Personele kötü muamele, zorbalık ya da taciz iddiaları Meghan Markle ve Prens Harry tarafından reddedildi.

Markle'ın sözcüsü, Times gazetesinde yer alan habere cevaben yayınladığı açıklamada "Düşes kişiliğine yönelik bu son saldırıdan, özellikle de kendisi kötü muameleye hedef olmuş, acı ve travma yaşamış kişileri destekleme konusunda çok kararlı biri olarak, üzüntü duymaktadır" dedi.

"(Düşes) dünyanın dört bir yanında hayır faaliyetlerini sürdürmeye kararlı olup doğruyu ve iyiyi yapma konusunda örnek olma çabasını sürdürecektir" diye ekledi.

'Bıçaklar çekildi'

BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Diamond

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın eleştirilerini, nefret ettikleri İngiltere medyasıyla sınırlı tutacağını düşünenler yanıldı.

"Şirket", yani Kraliyet ailesi ve çalışanlarının da Dük ve Düşes'in hedefinde olduğu açık.

Olay, doğrudan Meghan Markle ve daha hafif düzeyde Prens Harry'ye yönelik personele zorbalık iddialarıyla bağlantılı değil. Bu iddialar, Oprah ile yaptıkları söyleşi kaydedildikten sonra gündeme geldi.

Ama çift bu iddiaların, Saray'daki bazı kişilerin kendilerine karşı bir faaliyet içinde olduğunun bir örneği olduğunu düşünüyor.

Harry ve Meghan çiftinin, Saray'ın kendileri hakkında tam olarak hangi "yalan haberleri" ürettiğine inandıklarını, mülakatın tamamı yayımlandığı zaman öğreneceğiz.

Çiftin şiddetle reddettikleri, personele zorbalık ve kötü muamele iddaları ise soruşturuluyor.

Fakat, kesin olan bir şey var ki, 'Bıçaklar çekildi' ve Sussex Dükü ve Düşesi, hikayelerini kendi yönlerinden anlatırken, aile ilişkilerini de sakınmadılar.

Prens Harry daha önce Kraliyet üst düzey görevlerinden çekilme kararını, kendisi ve ailesini medyadan korumak için aldığını söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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