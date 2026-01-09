Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Susuzluğa dair yeni yılın ilk raporu: Barajlar dolmuyor, su sürekli azalıyor | Son dakika haberleri

        Susuzluğa dair yeni yılın ilk raporu: Barajlar dolmuyor, su sürekli azalıyor

        Su Politikaları Derneği'nin 2026 raporu, 25 havzanın 11'inde baraj doluluklarının 15 yıldır %30'un altında seyrettiğini, 6 havzada durumun çok kritik olduğunu ve bazı havzalarda son 5 yılda ortalama doluluğun %5–10'a düştüğünü ortaya koyuyor. Dernek, su arz güvenliğinin tehlikede olduğuna dikkat çekerek acil bütünleşik havza yönetimi, kayıp-kaçakların azaltılması ve su yasası çağrısı yaptı. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 09.01.2026 - 16:34 Güncelleme: 09.01.2026 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Susuzluğa dair yeni yılın ilk raporu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Su Politikaları Derneği, 2026’nın ilk haftasında “Büyük kentlerimizde Su Hizmetleri Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporunu yayımladı. Bu raporda, büyük kentlerin su hizmetlerinde yaşanan aksamaların nedenleri ele alındı ve su hizmetleri yönetiminin karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerilerine yer verildi. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, raporu şöyle değerlendirdi:

        SON 15 YILLIK TABLO

        “Yayınladığımız raporda son 15 yılda nehir havzalarına göre barajların ortalama doluluk oranlarındaki yıllık değişim grafiklerine de yer verdik. Bazı havzalarda su güvenliği açısından durumun çok kritik olduğu görülüyor.

        REKLAM

        VERİ KAYNAĞI VE YÖNTEM

        Son 15 yılda (2010-2025) nehir havzalarına göre barajların ortalama doluluk oranlarının yıllara göre değişimini içeren bu çalışmamızda DSİ Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı veriler kullanıldı. Havzalarda ortalama baraj doluluk oranları verileri kullanılarak yıllara göre doluluk oranlarını veren grafikler oluşturuldu.

        GRAFİKLERİN ORTAYA KOYDUĞU BULGULAR

        Yayınladığımız rapordaki grafikler incelendiğinde;

        DÜŞÜK DOLULUK ORANLARI VE AZALMA EĞİLİMİ

        25 nehir havzamızın 11’inde 15 yıldır barajların yıllık ortalama doluluk oranlarının %30’un altında kaldığı ve Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Burdur, Akarçay, Konya Kapalı ve Asi havzalarında ortalama baraj doluluk oranlarının sürekli azalma eğiliminde olduğu görüldü.

        ALTI HAVZADA ÇOK KRİTİK DURUM

        Bu durum kuraklık ve su yönetimindeki eksiklikler nedeniyle baraj doluluk oranlarının yıllara göre sürekli azaldığını, bazı havzalarda bölgesel kuraklıkların yerleştiğini ve hidrolojik kuraklığın bir sonraki yıla aktarıldığını açıkça ortaya koyuyor.

        SON BEŞ YILDA ORTALAMA DOLULUK %5–%10

        Son 5 yılda Gediz, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, Burdur Göller Havzası, Akarçay ve Asi havzalarında ortalama doluluğun %5 ile %10 arasında kaldığı görülüyor. Bu riski yönetemezsek bu havzalarda su arz güvenliği ortadan kalkabilir.

        YERALTI SULARI BÜYÜK BASKI ALTINDA

        Kentlerde yapılan kısmi su kesintilerinin yanısıra 6 nehir havzasında son yıllarda baraj doluluklarının yetersiz kalması nedeniyle kısıtlı sulama programları uygulandı. Barajların ve göletlerin boşalması nedeniyle gerek içme suyu gerekse sulama suyu taleplerinin karşılanması için yeraltı sularından normalden daha fazla çekimler yapıldı. Uzun süren bölgesel kuraklıklar nedeniyle yeraltı suları beslenemediği için yeraltı suyu seviyelerinde hızlı düşüşler gerçekleşti. Yeraltı sularımızın bazı havzalarda aşırı tahsisi, kontrolsüz çekimi, verimsiz kullanımı ve kuraklık nedeniyle yetersiz beslenmesi yakın gelecekte bazı havzalarımızda arz güvenliğimizi tehdit edecektir. Yeraltı sularımızın aşırı çekimi son yıllarda obrukların birçok havzamızda ortaya çıkması sonucunu da doğurdu.

        YÖNETİM VE KULLANIM VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI

        Yaşadıklarımız gerek yüzey sularımızı gerekse yeraltı sularımızı kalite ve miktar olarak çok iyi yönetmemizi ve verimli kullanmamızı zorunlu kılıyor. Bunun için bir an önce bütünleşik havza yönetimine geçilmeli, şehir şebeke kayıpları ile sulama suyu kayıplarının azaltılması için zorunluluklar getirilmeli, su yasası çıkartılmalı, havza ölçeğinde su paydaşlarının yapısal sorunları çözülerek güçlendirilmeli ve havzada suyu en etkin şekilde yönetebilecek bir kurumsal yapı oluşturulmalı. Ayrıca toplumda bir su kullanım kültürü yaratmaya yönelik çalışmalara sivil toplum ile birlikte hız verilmelidir.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kazada ölen üç kişiden 2sinin cenazesi toprağa verildi

        Kazada hayatını kaybedenlerden 14 yaşındaki Ayşegül Seliti ve 21 yaşındaki Samiye Saygının cenazesi defnedildi. (AA)

        #Dursun Yıldız
        #Susuzluk raporu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor