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Bahar aylarında açılışa hazırlanan Bingöl Entegre Tesisleri'nin Bingöl ve çevresine yönelik ekonomik ve sosyal etkilerini inceleyen "Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi - Bingöl Entegre Tesisleri Yatırımının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Bölgesel Dinamik Girdi-Çıktı Analizi (2018-2033)" raporu, 29 Ocak'ta Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank'ın katıldığı bir toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

KİŞİ BAŞINA GELİR YÜZDE 40 ARTACAK

Yatırımın Bingöl ve çevresine olan etkilerini geniş bir şekilde inceleyen ve Türkiye'de ender rastlanan nitelikteki "Bölgesel Etki Analizi Raporu", Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Bölgesel Kalkınma Uzmanı Kamil Taşçı tarafından iki yıl süren yoğun bir çalışma ve araştırma dönemi sonunda ortaya çıktı.

Raporda, Sütaş'ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgede üretim teknolojisinde değişim, işsizliğin azalması, iş gücü niteliğinde gelişim, hane gelirlerinde artış, dışarıya göçün durması, hatta nitelikli nüfusun geriye dönmesi, gelir dağılımında dengelenme ve sosyal ve kültürel dönüşümün hızlanması gibi bölgeyi önemli ölçüde değiştirecek gelişmeler beklendiği belirtiliyor.

Projenin öngörülen rakamsal sonuçlarına göre, 2033 yılında Bingöl'ün GSYH'sının yüzde 61'ine denk gelen 1.3 milyar dolarlık kısmı, Sütaş'ın doğrudan ve dolaylı etkileri sayesinde oluşacak. Sütaş yatırımı olmaksızın 2033 yılında Bingöl'de fert başı gelirin 7.322 dolar olması beklenirken, bu rakam yüzde 40 fazlasıyla, 10.221 dolar olarak gerçekleşmesi, böylece Bingöl, Türkiye'de fert başı gelir açısından 73'üncü sıradan 38'inci sıraya yükselmesi bekleniyor. SÜTAŞ yatırımı sonrasında Bingöl ekonomisindeki büyüme ve canlanma ile ilden 2033 yılı itibariyle yıllık 404 milyon USD vergi geliri elde edilmesi mümkün olabilecek. SÜTAŞ'ın ödeyeceği 1 birim vergi ödemesine karşılık yatırım ve üretim faaliyetlerinin uyarma etkisiyle Bingöl'de tahakkuk edecek vergi tutarı 2,5 katına erişecek. Yapılan bir başka hesaplamaya göre ise Sütaş'ın oluşturacağı 1 kişilik istihdam, bölgede 8 kişilik ilave istihdam oluşturacak.

Bingöl ve çevresindeki altı ilde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak yatırımın, tarım ve hayvancılığın yanı sıra, makine ekipman üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, inşaat, lojistik, tarımsal teknolojiler ve destek hizmetleri gibi çok değişik alanlardaki faaliyetleri harekete geçireceği öngörülüyor.

SÜTAŞ GRUBU BAŞKANI YILMAZ: YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, sütçülük etrafında oluşan değer zincirinin bereketli ve birçok sektörü harekete geçiren bir iş olduğunun altını çizerek, Sütaş'ın "çiftlikten sofralara" iş modelinin; ekonomik, sosyal etkileri ve kapsayıcı özellikleri ile bir "Bölgesel Kalkınma Modeli" niteliğinde olduğunu belirtti.

Bu model ile hayata geçirilen "Sütaş Güney Marmara Sütçülük Projesi - Karacabey Entegre Tesisleri", "Sütaş Orta Anadolu Sütçülük Projesi - Aksaray Entegre Tesisleri" ve "Sütaş Ege Sütçülük Projesi - Tire Entegre Tesisleri"nin, kendi bölgelerinde yarattığı ekonomik ve sosyal etkilerle bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Hazırlıkları tamamlanmakta olan "Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi"nin bölgeye katkısı verilere de yansıdı.

"1 milyar 115 milyon TL yatırım bedelli "Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri" kapsamında; süt hayvancılığı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği, damızlık süt sığırı çiftlikleri, düve yetiştirme çiftliği, besi çiftliği, yem bitkileri tarımı, yem fabrikası, süt ürünleri fabrikası, biyogaz elektrik üretim tesisi ve organomineral gübre tesisi bulunuyor. Ayrıca hayvan sağlığı ve nesil ıslah konularına odaklanacak bir Ar-ge merkezi yer alıyor."

Sütçülüğün; üretim sürecinde kullandığı doğal kaynakları geri dönüştürebilen özelliğiyle de çevresel sürdürülebilirlik açısından iyi bir örnek olduğunu belirten Yılmaz; Sütaş'ın bitkisel üretimden başlayarak, gübre ve enerji üretimine kadar uzanan iş modelinin; çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal boyutlarıyla özgün bir sürdürülebilirlik modeli oluşturduğunu belirtti.

Sütaş'ın, sütçülüğe odaklanarak, bu alanda uzmanlaşıp büyürken, "Çiftlikten Sofralara" güçlü bir tedarik zinciri yapısına ulaştığını, ayrıca gıda güvenliği ve güvenilirliği bakımından çağın beklentilerini karşılayabilen bir örnek haline geldiğini vurgulayan Yılmaz; "Çiftlikten Sofralara Entegre Modeli" ile ineğin beslendiği yemden başlayarak, tüketicinin sofrasına kadar giden süreci yönetiyor ve kontrol altına alıyoruz. Pandemi dönemi ile birlikte bu modelin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlar güvenilir gıdaya olan ihtiyaçlarını bu dönemde bir kez daha kuvvetle hissettiler. Ayrıca tedarik zinciri güvencesinin önemi de tekrar fark edildi. Biz çok şükür çiftlikten sofralara modelimizle böyle bir modele sahip olduğumuz için avantajlıyız. Bu iş modelimizle hem tedarik güvencesi hem de tüketicilerimizin beklediği gıda güvencesi sağlanmış oluyor." dedi.

1000 KİŞİDEN FAZLA DOĞRUDAN İSTİHDAM YARATACAK

Tesislerde, 1.012 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını belirten Yılmaz; 8 yıldan beri Bingöllü gençlerin Karacabey Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gördüğünü, Sütaş'ın Karacabey ve Aksaray tesislerinde çalışarak bu proje için hazırlandığını, Şimdi Bingöl'e döndüklerini ve bu tesislerde görev yapacaklarını belirtti.

Bingöl tesislerindeki süt ürünleri fabrikasının günde 1.000 ton kapasite ile çalışacağını belirten Yılmaz, tesis tam kapasite ile çalıştığında bölgede ;

Yıllık 1 milyar 22 milyon TL süt hasılası sağlanacağını, projenin yılda 1 milyar 554 milyon TL hayvancılık hasılası ve yem üretimleriyle 905 milyon TL bitkisel üretim hasılası oluşturması hedeflendiğini, personel ücretleri, taşıma, dağıtım giderleri ve diğer mal, hizmet alımlarıyla beraber Sütaş yatırımının bölgede yaratacağı doğrudan ekonomik faaliyetin toplamının yıllık 2 milyar 945 milyon TL olmasının beklendiğini belirtti.