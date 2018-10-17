Sütlüce’de Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle binaları çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararları karşılanmadığı için Turan ve kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

İstanbul Sütlüce’de geçtiğimiz Temmuz ayında İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı çökmüştü. Bina sahibi çökmeye, yan parseldeki otel inşaatının neden olduğunu savunurken, projenin sahibi futbolcu Arda Turan ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, yağmur sonrası yaşanan çökme nedeniyle yıkımın yaşandığını savundu. Turan, araziyle ilgili tüm işlemlerin yasalara uygun olduğunu, ruhsatsız ve hukuksuz en ufak bir şeyin olmadığını aktardı. Bina sakinleri ise geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile kardeşi Okan Turan hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çiğdem Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, en kısa zamanda Arda Turan’a tazminat davası da açacaklarını belirten bina sakinlerinden Orhan Dal, “Biz dışarı çıktıktan 10 dakika sonra bina çöktü. Ölümden döndük ve buna sebep olan ise yan taraftaki inşaattı. Eğer istinat duvarının altı boşaltılmasaydı bina çökmeyecekti. Ama buna rağmen ne maddi zararımız karşılandı ne de bu insanlar bize bir geçmiş olsun dedi. Biz uzunca bir süre bekledik ama kimseden ses çıkmayınca, 5 kiracı gidip suç duyurusunda bulunduk” dedi.

"BİZDEN HELALLİK İSTESİN"

Bina sahibi Emin Ertük de Arda Turan hakkında tazminat davası açacağını belirterek şunları söyledi:

“Bu konu masada halledilebilirdi. Kimse Arda Turan’ın mal varlığını istemiyor. Sadece verdiği maddi zararı ödemesini bekliyorduk. Ama arayıp bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi. Arda Turan’ın bir yardımcısı arayıp ‘Size döneceğim’ dedi ama o günden beri ses çıkmadı. Kaldı ki bu inşaat başladığında biz Arda Turan’ın babasına ulaştık ve inşaatın bu şekilde yapılması durumunda büyük zararlar yaşanacağını söyledik. Arsayı aldıklarında orada zaten bir istinat duvarı vardı. Ve yeni bir istinat duvarı yapılmadan, 23 yıllık istinat duvarının olduğu yerde yerin 4-5 metre altına kadar kazı yapıldı. Böyle bir mühendislik hatası olur mu? Yağmur bahane edilmesin. Bizim beklediğimiz tek şey insanlıktı. Arda Turan Başakşehirpor’dan helallik isteyeceğine, zarar uğrattığı kiracılarımdan helallik istesin.”

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