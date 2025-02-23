Sutopunda şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor

İstanbul'da gerçekleştirilen Sutopu Kadınlar Challenger Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray Zena'yı 9-8 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Cemal Kamacı Olimpik Yüzme Havuzu'nda oynanan finalde iki Türk ekibi İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray Zena karşı karşıya geldi.

Final maçına etkili başlayan Galatasaray Zena, İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk periyodu 2-0 önde bitirdi. Toparlanan İzmir ekibi, sarı-kırmızılı takım karşısında ikinci periyodu 5-4 üstün geçti. Karşılıklı birer sayıyla geçilen üçüncü periyodu İzmir Büyükşehir Belediyespor 6-5'lik skorla önde kapattı. Final periyodunda skor üstünlüğünü koruyan İzmir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 9-8 kazanarak şampiyon oldu.

Organizasyonda namağlup şampiyonluğa ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Öte yandan Hırvatistan takımı Zavk Mladost, Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina'yı 15-9 yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

PATEROS: KUPAYI KAZANMAYI HAK ETTİK

İzmir Büyükşehir Belediyespor Sutopu Takımı Başantrenörü Evangelos Pateros, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Pateros, "Bizim için inanılmazdı. Galatasaray bizi çok iyi ağırladı. Çok teşekkür ederim. Dünkü gibi çok iyi bir efor ortaya koyduk. Kupayı kazanmayı hak ettik." diye konuştu.

Takım kaptanı Kübra Kuş ise maça kötü başladıklarını vurgulayarak, "Defansta hatalar yaptık ve maça giremedik. Bu atmosferde oynamanın kolay olmayacağını da biliyorduk. Böyle de bekliyorduk. Sonradan toparlandık ve geri gelmeyi bildik. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Üst üste ikinci şampiyonluğumuz. Buraya kadar namağlup geldik. Bu takımla yeniden şampiyonluk yaşadığım için gurur duyuyorum. Ligde de şampiyon olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir ekibinin kalecisi Mary Alice Askew de "Şampiyonluktan dolayı çok iyi hissediyorum. Maça stresli başladık. Daha sonra birbirimize yardım ederek kontrolü ele aldık. Çok mutluyum. Şampiyonluğu hak ettik." ifadelerini kullandı.