Sutton United - Halifax Town maç önü

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Sutton United, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Halifax Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Sutton United 12 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Halifax Town 15 puanda ve 1. sırada. Sutton United son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Halifax Town son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 409. İddaa'da Sutton United kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Halifax Town kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sutton United önceki hafta Torquay United mücadelesinde 0-1 yenildi.

Halifax Town, Hartlepool United karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Sutton United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sutton United, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Halifax Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Halifax Town, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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