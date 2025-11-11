Suudi Arabistan: 0 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ev sahibi Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Giriş: 11.11.2025 - 21:15 Güncelleme: 11.11.2025 - 21:15
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Erkek Voleybol Takımı 5. maçında ev sahibi Suudi Arabistan ile karşılaştı.
Milliler, rakibini 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve 4. galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla finale yükselen Ay-yıldızlılar, 13 Kasım Perşembe günü altın madalya mücadelesi verecek.
