Suudi Arabistan, ateşkes görüşmeleri için Yemen'deki Husi heyetini Riyad'a davet etti

Suudi Arabistan, ateşkes görüşmeleri için Yemen'deki Husi heyetini Riyad'a davet etti

Suudi Arabistan, ateşkes görüşmeleri için Yemen'deki Husi heyetini Riyad'a davet etti Suudi Arabistan, uzun süredir çatıştığı Yemen'deki Husileri ateşkes görüşmelerine devam etmek üzere başkent Riyad'a davet etti.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre Riyad yönetimi, ateşkes görüşmelerine devam etmek üzere Yemen'deki Husi heyetini başkente davet etti.

SPA, Suudi Arabistan'ın ve Umman'ın 'Yemen'de kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes ve tüm Yemenli taraflar için kabul edilebilir, sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşma' çabalarını sürdürmek istediğini ekledi.

Husi el-Masirah TV, dün erken saatlerde bir heyetin Sana'dan ayrıldığını ve müzakerelere devam etmek üzere Riyad'a doğru yola çıktığını bildirdi.