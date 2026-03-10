Canlı
        Haberler Dünya Suudi Arabistan: Balistik füze ve 2 İHA imha edildi | Dış Haberler

        Suudi Arabistan doğu bölgesine atılan balistik füze ve 2 İHA'nın imha edildiğini duyurdu

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda bir balistik füze ve el-Harc bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) imha edilerek saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurdu.

        Giriş: 10.03.2026 - 03:22
        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamalar, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

        Açıklamada, ülkenin doğu bölgesine yönelik fırlatılan bir balistik füzenin imha edildiği kaydedildi.

        Savunma sistemlerinin El-Harc bölgesinin doğusunda hareketlilik tespit ettiği belirtilen açıklamada, iki İHA'nın önlenerek imha edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, saldırıların kaynağına veya olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

