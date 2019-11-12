Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Abdullah Parkı'nda sergilenen bir müzikal sırasında bıçaklı saldırı düzenlendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sahneye fırlayan eli bıçaklı bir kişi, oyunculardan üçünü yaraladıktan sonra dengesini kaybederek merdivenlere doğru düştüğü görülüyor.

— Ahmed Alsalman (@AAlsalman91) November 11, 2019

Yaralanan oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel basın, saldırganın 33 yaşındaki bir Yemen vatandaşı olduğunu duyururken, eylemin amacına ilişkin bir bilgi bulunmadığını kaydetti.

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinden bu yana sosyal aktiviteler ve eğlence faaliyetleri üzerindeki sınırlamalar gevşemişti.