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Suudi Arabistan'da müzikale bıçaklı saldırı: 3 yaralı

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sergilenen müzikal sırasında sahneye çıkan bıçaklı bir kişi, oyunculardan üçünü yaraladı. Yemen vatandaşı olduğu belirlenen saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

suudi arabistan müzikal bıçaklı saldırı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Abdullah Parkı'nda sergilenen bir müzikal sırasında bıçaklı saldırı düzenlendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sahneye fırlayan eli bıçaklı bir kişi, oyunculardan üçünü yaraladıktan sonra dengesini kaybederek merdivenlere doğru düştüğü görülüyor.

Yaralanan oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel basın, saldırganın 33 yaşındaki bir Yemen vatandaşı olduğunu duyururken, eylemin amacına ilişkin bir bilgi bulunmadığını kaydetti.

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinden bu yana sosyal aktiviteler ve eğlence faaliyetleri üzerindeki sınırlamalar gevşemişti.

 

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